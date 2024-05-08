Подмосковье восстановило памятник борцам с фашизмом в Мариуполе | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 15:52 Подмосковье восстановило памятник борцам с фашизмом в Мариуполе Министерство ЖКХ МО

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Подмосковные строители отреставрировали памятник Великой Отечественной войны в Мариуполе. Мемориал пострадал во время боевых действий в 2022 году.

Специалисты полностью восстановили все элементы конструкции и вернули памятнику исторический вид. Монумент установлен в Ильичевском районе Мариуполя, здесь покоятся останки более 1️4️ тысяч военнопленных, расстрелянных гитлеровцами в период оккупации города.

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Эта братская могила — одно из крупнейших захоронений времен Великой Отечественной войны на территории ДНР.

Глава Мариуполя Олег Моргун поблагодарил строителей Фонда капитального ремонта Московской области за качественную и оперативную работу.

8 мая губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с ребятами из Балашихинского лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. День Победы — навсегда большой, важный праздник для всей страны, подчеркнул глава региона.

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