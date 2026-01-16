Подмосковье вошло в тройку лидеров России по внедрению инноваций в АПК

«Россельхозбанк» представил результаты ежегодного исследования, которое оценивает, насколько активно регионы России внедряют инновации в сельском хозяйстве. Подмосковье вошло в тройку лидеров по итогам 2025 года.

При создании рейтинга специалисты анализируют показатели, которые влияют на технологическое развитие агропромышленного комплекса.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что высокий результат подтверждает статус региона как одного из самых динамичных в России в сфере агротехнологий.

Попадание в тройку лидеров — итог системного подхода: активного внедрения цифровых решений в производство, развития современных методов селекции и генетики, а также подготовки квалифицированных специалистов.

В Подмосковье работают десятки предприятий, которые используют роботов, автоматизацию и искусственный интеллект.

Так, на заводе «Черкизово-Кашира» производство выстроили по принципу «Индустрия 4.0»: все этапы выполняют роботы под управлением IT-специалистов и инженеров.

На предприятиях «Сыровар» и «Истринская сыроварня» устройства переворачивают и зачищают сырные головки, а затем возвращают их на стеллажи.

В теплицах климат также поддерживают автоматизированные системы, а на перерабатывающих заводах широко используют умное оборудование.

Регион продолжает цифровизацию отрасли, создавая современную экосистему, целью которой остается устойчивый рост.