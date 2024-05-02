Подмосковье вошло в топ регионов по открытости бюджетных данных | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 13:43 Подмосковье вошло в топ регионов по открытости бюджетных данных Медиасток.рф

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Подмосковье вошло в четверку лидеров среди регионов страны по уровню открытости бюджетных данных за 2023 год. Рейтинг подготовил научно-исследовательский финансовый институт Минфина России.

По словам председателя комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тараса Ефимова, Московская область занимает лидирующие позиции среди других субъектов с 2015 года. В прошлом году регион оценивали по 76 показателям.

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«Московская область набрала 128 баллов из 133 возможных, в процентном соотношении это 96,2%. Такие хорошие результаты позволили Подмосковью войти в четверку регионов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных в России и стать лидером среди субъектов ЦФО», — рассказал Ефимов.

Он добавил, что по итогам прошлого года Подмосковье получило максимальное количество баллов практически по всем направлениям.

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