Подмосковье вошло в топ по числу заявок на конкурс образовательной журналистики

Продолжается прием заявок на всероссийский конкурс образовательной журналистики «ПРО Образование», стартовавший 22 июля. Уже поступило более тысячи заявок из 79 регионов России. На данный момент лидерами по количеству участников стали Краснодарский край, Кемеровская область, Московская область, Санкт-Петербург и Ростовская область.

Жюри будет оценивать проекты по таким критериям, как социальная значимость, достоверность и выразительность. Журналисты и индивидуальные авторы могут участвовать в 17 номинациях. Наибольшей популярностью пользуются номинации «Лучшее школьное сообщество в соцсетях», «Лучшее дошкольное сообщество в соцсетях» и «Лучший материал о работе педагогов».

«В этом году появились две новые номинации — „Пушкинское перо“, учрежденное в год 225-летия со дня рождения великого русского поэта и писателя, а также „Популяризация экологических проектов и инициатив среди детей и молодежи“», — прокомментировал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Педагоги, ведущие образовательную деятельность в соцсетях, могут участвовать в номинации «Наставник-просветитель». Помимо этого, ввели пять категорий для образовательных сообществ в соцсетях, включая дошкольные и педагогические вузы.

Все желающие смогут подать заявку на участие до 15 октября. Ознакомиться с полным списком номинаций и подробными условиями конкурса, а также подать заявку на участие можно на официальном сайте.

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