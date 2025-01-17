Подмосковье вошло в топ-5 по количеству производителей органической продукции

Подмосковье вошло в топ-5 регионов по количеству сертифицированных по количеству производителей органической продукции в 2024 году. Рейтинг подготовили в Роскачестве.

В рейтинге Роскачества Подмосковье заняло четвертое место по числу сертифицированных производителей. Всего в регионе работает 11 таких предприятий, рассказали в Минсельхозпроде региона.

«Это предприятия различной направленности от сельского хозяйства до выпуска продуктов питания. Компании не используют синтетические пестициды, гормоны роста и прочие добавки, а продукция отмечена знаком „Органик“ гособразца. Важно поддерживать и продолжать развивать производство экологически чистых продуктов в регионе, в том числе для обеспечения продовольственной безопасности», — отметил глава министерства Сергей Двойных.

Среди сертифицированных производителей — ферма «Шульгино», эко-ферма «Рябинки», племрепродуктор «Васильевское» и другие.