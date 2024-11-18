Подмосковье вошло в топ-3 на первенстве России по дзюдо

Две золотые и две бронзовые награды завоевали подмосковные спортсмены на первенстве России по дзюдо среди юниоров. Это позволило сборной региона войти в тройку сильнейших.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что в общем зачете сборную региона обошли только Москва и Санкт-Петербург. Причем разница с командой города на Неве составила всего один балл.

В самой легкой категории — до 55 килограммов — не было равных Ивану Юртаеву. В весе до 66 килограммов золотой награды удостоился также Павел Коловердов.

Бронзовые медали выиграли Рустем Кадзаев (категория свыше 100 килограммов) и Замират Кусаева (свыше 78 килограммов).

​Первенство России среди юниоров по дзюдо прошло в Рязани и объединило более 600 спортсменов из 70 регионов России. ​

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.