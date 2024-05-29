Подмосковье вошло в топ-10 регионов России по развитию промышленного туризма

Фото: пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Проект «Промышленное кольцо Подмосковья» презентовало Министерство инвестиций, промышленности и науки региона в финале третьего сезона образовательной программы в Омске. По итогам конкурса Московская область вошла в топ-10 по развитию промышленного туризма.

Как пояснили в ведомстве, Подмосковье выиграло специальную награду «Лучший региональный проект по развитию промышленного туризма», а опыт Московскоой области порекомендовали взять на вооружение в других регионах страны.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, с помощью нового онлайн-сервиса «Промышленное кольцо» можно виртуально познакомиться с предприятиями региона, а также узнать больше об их работе.

«Наша практика будет распространена и в других регионах страны. Кроме этого, Московскую область отметили в числе самых гостеприимных регионов для промышленных туристов по итогам исследования об открытости российских предприятий, проведенного АСИ при поддержке Минпромторга России», — рассказала заместитель Зиновьева.

В ведомстве уточнили, что «Открытая промышленность» — это Всероссийская образовательная программа по развитию промышленного туризма. Свои промышленно-туристские маршруты, экскурсии, стратегии и проекты промышленных кластеров представили 35 регионов и 34 предприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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