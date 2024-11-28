Подмосковье вошло в число самых читающих регионов России

Итоги всероссийского конкурса «Самый читающий регион» подвели 27 ноября. Московская область вошла в число лауреатов и получила награду за проект «Фантастика в чертежах: „конструктор будущего“ Сергея Королева», который объединил предприятия Роскосмоса с библиотеками и школами региона.

В этом году звание «Литературный флагман России» получила Республика Башкортостан, в число лауреатов помимо Подмосковья вошли также Белгородская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

«В Московской области 921 библиотека, где проходят более 250 тысяч мероприятий в год, а также 12 литературных усадеб, которые инициируют и проводят мероприятия по популяризации чтения. Более 150 тысяч новых книг, ежегодно поступающих в библиотеки региона, объединены цифровой экосистемой и доступны для онлайн-бронирования», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Подмосковный проект «Фантастика в чертежах: „конструктор будущего“ Сергея Королева» стал одним из победителей конкурса. В основу легла любовь знаменитого конструктора к научно-фантастической литературе, которую он пронес через всю жизнь. Сюжеты романов он воспринимал не как мечты, а как конструкторские задачи. Его фраза «я люблю фантастику в чертежах» и дала название проекту.

В рамках проекта в Московской области провели викторины, квесты и практические лаборатории. Снято пять научных шоу с приглашенными экспертами, состоялись экскурсии на предприятия Роскосмоса и в Патентную библиотеку.

Новый сезон проекта «Зима в Подмосковье» стартует 1 декабря. В этом году более пяти тысяч концертов, ледовых шоу, праздников и новогодних ярмарок войдут в программу мероприятий.