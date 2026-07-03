Подмосковье вошло в число победителей конкурса инициатив родительских сообществ

Подведены итоги третьего сезона конкурса инициатив родительских сообществ, организованного обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения России. Победителями стали 395 родительских комитетов из 71 региона страны, которые получат гранты на реализацию своих проектов.

От Московской области на конкурс поступило 105 заявок, из которых 61 была допущена к экспертной оценке. По итогам отбора победителями признали семь проектов. На их реализацию направят более 7,5 миллиона рублей.

Инициативы посвящены духовно-нравственному, гражданскому, патриотическому, экологическому и трудовому воспитанию, а также социализации подростков из группы риска.

Гранты получат школа № 2 имени Героя России А. В. Крестьянинова в Балашихе, школа № 24 имени 9-й гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии в Мытищах, школа № 4 имени Г. К. Жукова в Краснознаменске, Щелковская гимназия № 6, Одинцовская гимназия № 11, Лотошинская школа № 1 и Жилевская средняя школа в городском округе Ступино.

Самым востребованным направлением конкурса стало патриотическое воспитание, где поддержку получили 90 проектов. Далее следуют духовно-нравственное воспитание (85 проектов), физическое воспитание (59), социализация подростков из группы риска (35), трудовое воспитание (32), научное познание (29), гражданское воспитание (27), эстетическое воспитание (22) и экологическое воспитание (16).

Всего по итогам конкурса на реализацию проектов направят более 399 миллионов рублей. Средства получат школы, детские сады, учреждения среднего профессионального образования, а также один вуз, реализующий программы СПО.

Финансирование победителям перечислят до 30 июля, после чего они смогут приступить к реализации своих инициатив.

Полный список победителей доступен на сайте.