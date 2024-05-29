Подмосковье вошло в число лидеров России по производству игр для детей

Фото: Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

Лидеров по производству игр и игрушек определили в России в преддверии Международного дня защиты детей. Предприятия Подмосковья вошли в топ-10 крупнейших компаний, о чем сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Первое место занимает «Мир хобби» (выручка выросла на 7,5%), второе место — «Десятое королевство» (динамика по выручке — 7,9%), а на третью позицию поднялась компания «Астком» (ТМ «Волшебный мир»).

Из 15 компаний-лидеров пять занимаются производством настольных игр. Спрос на эту категорию детских товаров растет. Еще три предприятия выпускают пластиковые игрушки.

В числе лидеров по четыре компании из Москвы и Подмосковья, две из Санкт-Петербурга. Производители из этих регионов заняли три первых места.

«Наша компания уделяет особое внимание роли игры в развитии ребенка. Особая гордость — использование инновационных технологий в создании своих продуктов. Разработчики игр активно работают с педагогами и психологами, чтобы учесть все аспекты развития ребенка», — рассказала генеральный директор подмосковной компании «Десятое королевство» Маргарита Мусатова.

«Десятое королевство» выпускает более двух тысяч артикулов в год.

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