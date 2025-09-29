Подмосковье вошло в число лидеров России по количеству объектов на инвесткарте

На инвестиционной карте России разместили 243 предложения от регионов. Это запросы на создание определенных производств в конкретных местах с готовыми площадками, описанием условий их использования, преимуществ и доступных мер поддержки. Больше всего проектов связано с сельским хозяйством, рыболовством и лесоводством, производством продуктов питания и туризмом.

Общий объем инвестиций по инвестпредложениям может превысить 46 миллиардов рублей. В проекте участвуют 66 регионов страны, а лидерами стали Башкортостан, Московская и Омская области.

Карту создали Минэкономразвития и правительство Москвы в феврале 2024 года. На ней собрали информацию почти о 16 тысячах площадок — от помещений для малого бизнеса до крупных земельных участков под промышленное строительство. Часть из них уже реализовали: 151 объект продали на сумму 2,2 миллиарда рублей, еще 345 сдали в аренду, что приносит бюджетам регионов почти 100 миллионов рублей ежемесячно.

С помощью карты инвесторы могут оценить рынки сбыта, льготные режимы, наличие ресурсов и инфраструктуры, включая дороги и связь. Также можно сравнивать площадки разных регионов и смотреть ключевые экономические показатели, чтобы рассчитать затраты и подобрать меры господдержки.