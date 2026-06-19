Подмосковье в Общественной палате России представят три человека

Заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов и заместитель председателя комиссии по развитию предпринимательства, промышленности и агропромышленного комплекса Олег Сирота стали новыми членами Общественной палаты России от Московской области.

В региональной Ообщественной палате Дмитриева отвечала за сотрудничество всех комиссий и взаимодействие с муниципальными палатами, возглавляла группу по наблюдению за выборами и проведению электоральных кампаний в регионе и работала в сфере сохранения культурных объектов Московской области.

«Я продолжу работу по масштабированию наших областных проектов в области культуры и сохранения наследия на всю страну, твердо придерживаясь стратегии развития, выбранной губернатором Московской области Андреем Воробьевым», — пообещала она.

Мартынов также работал в подмосковной Общественной палате, где курировал блок здравоохранения. В 2020 году при поддержке правительства региона запустил медицинские чаты, где жители могли получить консультации врачей, а также сообщить о проблемах при получении помощи.

С 2022 года медицинские чаты в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль» появились в 60 регионах России. В них вступили более одного миллиона россиян.

«Считаю своей миссией в IX составе ОП России масштабирование цифровых сервисов по опыту Подмосковья с целью повышения качества жизни граждан, защиты их законных прав, развития инструментов общественного контроля и работы с обращениями граждан», — заявил Мартынов.

Состав Общественной палаты России сформировали в минувший четверг, 18 июня. В него вошли 172 человека, включая представителей НКО, общественных объединений, а также кандидатов, утвержденных президентом.