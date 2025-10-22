Подмосковье увеличит производство молока на 13% к 2030 году

Московская область стремится наращивать выпуск продукции агропромышленного комплекса. Для этого она привлекает инвестиционные проекты. Так, к 2030 году регион планирует увеличить производство молока на 13%.

«Только за последние 9 лет этот показатель в области вырос на 11%, почти до 700 тысяч тонн в 2024 году. В достижении этой цели делаем ставку на инвестиции. Сегодня в Подмосковье реализуются 13 новых проектов суммарной мощностью 443 тысячи тонн молока в год, что составит около 38,5% от общего планируемого объема», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Ключевым проектом станет строительство «Фермы будущего» агрохолдинга «Зеленая Долина». Планируется, что экосистема включит 39 тысяч голов скота.

Новыми инвесторами также станут АО Племзавод «Повадино» и ООО «Ступинская Нива», которые уже ведут деятельность в Подмосковье.

Место в регионе появится и у ООО «Сельхозпродукты», рассчитанное на 1,5 тысячи фуражного стада и 1,55 тысячи голов ремонтного молодняка. Кроме того, на базе КФХ «Цветков» будет создана молочно-товарная ферма на тысячу голов и мощностью 10 тысяч тонн молока в год.

В областном Минсельхозе отметили, что на сегодняшний день отрасль Московская область имеет мощный комплекс из 76 агропредприятий, на территории которых содержится более 66 тысяч коров.

Дальнейшее наращивание производства, по мнению специалистов, будут поддерживать современные технологии, внедрение искусственного интеллекта на фермы и цифровизация многих процессов.