Экономика Подмосковья показала рост в 2024 году. На это повлияли в том числе высокотехнологичные предприятия. Их долю планируют увеличить к 2030-му, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев .

«Вместе с Минпромторгом продолжаем сопровождать наши мегапроекты. Это Коломенский завод, „Гормаш Глобал“ и два проекта Росатома. Сейчас подбираем участок под еще один важный проект — агрегатный завод и производство электрооборудования для самолетов Сухой Суперджет-100 и МС-21», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Компании «Ядро Фаб» в Дубне, «Арсенал» в Краснознаменске и проект Росатома в Ленинском округе уже стали флагманскими для направления высоких технологий.

Многие предприятия открывают при участии других стран. Международное сотрудничество будут развивать и дальше.

«Благодаря китайским инвесторам, в этом году возобновил работу бывший завод „Мерседес“. Также вместе с Китаем и Казахстаном развиваем транспортно-логистический центр „Селятино“. Работаем с Узбекистаном, Белоруссией, Индией, ОАЭ и Саудовской Аравией», — рассказал Воробьев.