22 мая 2024 16:21 Подмосковье стало участником фестиваля «Будущее в цветах» на ВДНХ 0 0 0 Фото: Татьяна Товпеко-Першина Подмосковье

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Московская область представила свою ландшафтную композицию на фестивале «Будущее в цветах», который открылся на международной выставке-форуме «Россия». Клумба с вербейником и ивами называется «Зеленые горизонты» — это дождевой сад, помогающий управлять ливневыми стоками в городах.

На фестивале свои клумбы представили все 89 регионов страны. Подмосковье продемонстрировало инновационный подход к городскому озеленению. Все растения, задействованные в композиции, обладают большими корневыми системами и помогают удерживать воду. Такие технологии уже применяют в Подмосковье. Например, дождевые сады использовали при благоустройстве Стахановского озера в Электрогорске, парков «Зеленый узел» и «Дубрава» в Павловском Посаде.

Фото: Татьяна Товпеко-Першина

«Мы не боремся с природой, а используем ее силу в городских пространствах. По технологии дождевых садов мы сажаем растения, которые растут по берегам рек, водоемов, в понижениях грунта. Когда вода туда стекает, она питает эти растения», — рассказала ландшафтный дизайнер Марина Береснева. На подмосковной клумбе можно увидеть растения, выращенные в местных питомниках. Это вербейник, сеслерия, нивяник, ива пурпурная. Все они любят воду и показывают декоративность в условиях влажности.

Фото: Татьяна Товпеко-Першина

Фестиваль «Будущее в цветах» продлится до 8 июля. На мероприятии проходит голосование за символ-цветок региона. Подмосковье представляет вербейник монетчатый — это стелющееся многолетнее растение с круглыми листьями, напоминающими монетки, и золотисто-желтыми цветками. Поддержать выбор можно на сайте выставки. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».