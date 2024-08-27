Подмосковье стало победителем и призером Кубка России по кольцевым гонкам

Спортсмены из Подмосковья успешно выступили на этапе чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам на трассе «Игора Драйв», трижды финишировав первыми, четыре раза заняв второе место и четыре раза — третье. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.

В первой гонке группы SMP GT4 Алексей Несов из Королева, Андрей Солуковцев из Люберец и Светлана Горбунова из Клина заняли весь пьедестал почета. Во втором старте этой группы победил Алексей Несов. Андрей Солуковцев завершил третий заезд бронзой, что обеспечило ему третье место в итоговом зачете.

В зачетной группе «Спортпрототип CN (527 Shortcut)» Кирилл Киракозов из Мытищ стал вторым, а Алексей Хаиров из Балашихи — третьим. По итогам этапа Хаиров возглавил турнирную таблицу, а Киракозов стал третьим, сохранив свою позицию в Кубке России.

В группе «Туринг-лайт» Андрей Масленников из Королева занял второе место во втором старте, что помогло ему удержаться на второй позиции в чемпионате России. Отмечается, что следующий этап пройдет 14–15 сентября на трассе Moscow Raceway под Волоколамском.

Активная работа по строительству и капитальному ремонту спортивной инфраструктуры продолжается в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии 24 стадионов, бассейнов и других объектов в 2024 году.

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