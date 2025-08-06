По итогам прошлого года Подмосковье стало лидером в России по уровню внедрения роботов на предприятиях. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.

Сегодня роботизация — одно из главных направлений в развитии промышленности. Роботы активно используются на заводах, в логистических центрах и на складах, помогая ускорить и упростить многие процессы.

«Московская область демонстрирует высокий темп роботизации промышленности. По итогам 2024 года регион занял первое место в стране по уровню роботизации промпредприятий — на подмосковных обрабатывающих предприятиях внедрено 1904 робота», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, завод «Бытпласт» в Егорьевске, который выпускает пластиковую продукцию, уже автоматизировал свои производственные линии. Благодаря этому предприятие может работать без перерывов — круглосуточно.

Зиновьева уточнила, что в одном из государственных индустриальных парков началось строительство двух заводов, которые будут выпускать промышленных роботов — сварщиков, манипуляторов и другие системы автоматизации. Открытие новых производств запланировано на следующий год.