Подмосковье стало лидером России по капремонту жилых домов в 2024 году

Фонд развития территорий подвел итоги программы капитального ремонта многоквартирных домов в России за восемь месяцев. Лидером по объему выполненных работ стала Московская область.

С января по август в Подмосковье отремонтировали 1889 жилых домов — это самый большой объем работ по всей стране. На втором месте оказалась Москва (1562 МКД), на третьем — Санкт-Петербург (665 домов). В пятерку наиболее эффективных регионов по программе капремонта вошли также Краснодарский край и Самарская область.

За восемь месяцев в 85 субъектах России отремонтировали 14 тысяч 516 МКД. Условия жизни улучшились у 2,2 миллиона человек.

В Подмосковье капремонт жилья продолжается. В плане на 2024 год более четырех тысяч домов. Также ведется большая программа по замене старых лифтов на новые. В 12 городских округах годовой план работ уже выполнили.

На этой неделе началась активная подготовка многоквартирных домов Подмосковья к отопительному сезону, которая завершится с наступлением октября. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. В каждом МКД проверят инженерные системы, теплоизоляцию на чердаках и в подвалах, состояние наружных стен.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».