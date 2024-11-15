Подмосковье стало лидером по объему инвестиций в проекты ГЧП

Фото: Екатерина Агеева

Московская область стала лидером среди регионов России по объему инвестиций по проектам государственно-частного партнерства. Лучших субъектов назвали на втором съезде министров экономического развития страны.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, на сегодняшний день в Подмосковье заключено 48 подобных соглашений на сумму 376 миллиардов рублей. При этом по общему объему инвестиций в проекты государственного частного партнерства Подмосковье занимает лидирующую позицию.

«Проекты в рамках этих соглашений реализуются в самых разных отраслях: от дорожного строительства и концессий в сфере ЖКХ до IT проектов. Еще четыре проекта ГЧП на общую сумму более 25 миллиардов рублей находится в проработке у нас в регионе», — пояснила Зиновьева.

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