Подмосковье стало лидером по объему инвестиций в проекты ГЧП

Московская область стала лидером среди регионов России по объему инвестиций по проектам государственно-частного партнерства. Лучших субъектов назвали на втором съезде министров экономического развития страны.
По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, на сегодняшний день в Подмосковье заключено 48 подобных соглашений на сумму 376 миллиардов рублей. При этом по общему объему инвестиций в проекты государственного частного партнерства Подмосковье занимает лидирующую позицию.
«Проекты в рамках этих соглашений реализуются в самых разных отраслях: от дорожного строительства и концессий в сфере ЖКХ до IT проектов. Еще четыре проекта ГЧП на общую сумму более 25 миллиардов рублей находится в проработке у нас в регионе», — пояснила Зиновьева.
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