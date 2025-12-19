Подмосковье стало лидером по числу роботов на промышленных предприятиях

Московская область стала лидером среди российских регионов по количеству роботов, работающих на промышленных предприятиях. Об этом сообщили в областном министерстве инвестиций.

«На наших предприятиях используются свыше 1,9 тысячи промышленных роботов», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что перед Россией стоит задача войти в список стран, лидирующих по уровню роботизации на производствах данного типа. Такое намерение озвучил ранее президент страны Владимир Путин.