Подмосковье стало лауреатом премии «Лидеры ИИ»

Московская область вошла в пятерку регионов, которые успешно решают общественно значимые задачи с помощью искусственного интеллекта. Церемония награждения победителей состоялась в рамках конференции 12 декабря.

По его словам, сегодня в Подмосковье реализуется свыше 30 проектов с использованием ИИ в самых разных сферах, в планах — внедрить еще шесть. Нейросети помогают выявлять нарушения и следить за их устранением.

«Наш президент говорит о необходимости развития искусственного интеллекта. Мы активно занимаемся цифровизацией, это важный инструмент, помогающий управлять большой системой», — подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

Подмосковье получило звание лидера ИИ за реализацию проекта по проверке питания в школах и социальных учреждениях.

А с прошлого года с помощью нейросети мы стали проверять питание в школах и социальных учреждениях региона. Сотрудник подгружает фото подноса с едой в мобильное приложение «Проверки Подмосковья», а ИИ распознает блюдо и проверяет на соответствие утвержденному меню.

Более 65 тысяч камер системы «Безопасный регион» с внедренными ИИ следят за порядком более чем в семи тысячах дворах Подмосковья. В рамках проекта «Чистая территория» нейросеть автоматически ставит задачи на устранение нарушений.

Среди наиболее важных проектов: роботы Светлана, Женя, Галина и Ольга, а также распознавание документов на региональном портале «Госуслуг». ИИ помогает подмосковным врачам читать медицинские снимки и голосом вводить данные в медкарту.