Подмосковье стало экспертным партнером всероссийского форума «Госзаказ»

Всероссийский форум-выставка «Госзаказ» пройдет с 13 по 15 мая в инновационном центре «Сколково» при поддержке федерального правительства. Его посвятят госзакупкам как инструменту достижения технологического лидерства. Одним из экспертных партнеров мероприятия станет Московская область.

На форуме рассмотрят то, как государственный спрос формирует тренды в разных отраслях экономики, стимулирует модернизацию промышленности и создает новые рабочие места.

В мероприятии примут участие порядка 10 тысяч человек из всех регионов страны. Они посетят пленарное заседание, тематические дискуссии, конференции и семинары.

Московская область — постоянный и один из самых активных участников форума. На полях мероприятия регион представит свой опыт во внедрении практических решений и цифровых инструментов в госзакупках.

Как отметили в областном комитете по конкурентной политике, статус экспертного партнера подтверждает значимость Подмосковья в развитии системы.