Подмосковье стало 2-м в России по объему поддержки обрабатывающих производств

В 2024 году более 700 малых и средних предприятий из Московской области, работающих в сфере производства и научно-технической деятельности, получили финансовую поддержку через Национальную гарантийную систему. Общая сумма поддержки превысила 21 миллиард рублей, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«Московская область заняла второе место среди регионов по объему поддержки обрабатывающих производств. На развитие отрасли направлено 19,9 миллиарда рублей. На развитие научно-технической деятельности выделено 1,16 миллиарда рублей», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В целом по стране помощь получили более 14,6 тысячи таких предприятий, что в полтора раза больше, чем в 2023 году. Общий объем финансирования составил почти 334,4 миллиарда рублей.

«Развитие отраслей экономики предложения — одна из стратегических целей, стоящих перед Корпорацией МСП до 2030 года. Промышленность и наука являются драйверами для других сфер, поэтому их развитие находится в числе приоритетов. При этом именно малый и средний бизнес демонстрирует максимальную адаптивность, необходимую сегодня для выполнения государственных задач», — добавил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Лидерами по объему поддержки бизнеса в производственной сфере стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, а также Свердловская и Новосибирская области. Напомним, Национальная гарантийная система включает Корпорацию МСП, региональные гарантийные организации, государственные микрофинансовые фонды и МСП Банк. Они помогают предпринимателям получать кредиты и другие виды финансирования. Программа реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».