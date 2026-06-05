Подмосковье сделало упор на ИИ. Число умных помощников увеличится до 83

Количество проектов с искусственным интеллектом в Московской области до конца года вырастет с 67 до 83. Перед внедрением каждого нового проекта специалисты проводят расчет эффективности, чтобы вложения в современные технологии не только приносили пользу, но и обеспечивали экономию. Как умные сервисы помогают юристам, государственным служащим, следят за чистотой и порядком на улицах, а также консультирует жителей, в интервью 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.