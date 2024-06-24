Подмосковье проведет тренинги и викторину для молодежи на выставке «Россия»

Перспективы развития и трудоустройства подмосковной молодежи представят на выставке «Россия» 29 июня. В программе дня тренинги, беспроигрышная викторина и презентация нового автомобиля, разработанного молодыми учеными-энтузиастами.

В Центре занятости населения Подмосковья отметили, что на стендах наукоемких предприятий Московской области можно будет познакомиться с инновационными разработками и технологиями будущего. Успешные практики трудоустройства и адаптации молодых специалистов представят в презентациях от крупных предприятий и банков.

На выставке пройдет презентация проекта «Молодежный автомобиль» от конструкторского бюро молодежи «Национальный родстер» и межвузовской корпорации. Машину полностью российского производства создали энтузиасты. На выставке желающие смогут посидеть за рулем уникального транспортного средства.