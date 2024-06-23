Воробьев вместе со школьниками закрыл олимпиадный сезон 2023–2024 года

Олимпиадный сезон 2023-2024 учебного года завершился в Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев посетил «Пикник» и пожелал будущим студентам успехов в поступлении в учебные заведения.

Пять лет назад в Подмосковье открылся центр подготовки к олимпиадам «Взлет» на базе гимназии имени Примакова. Там созданы все необходимые условия для комфортного развития подрастающего поколения. Ребята учатся находить нестандартные решения, а помогают им в этом профессиональные наставники и руководитель центра Майя Майсурадзе.

Воробьев подчеркнул, что за время работы центра в нем прошли обучение 250 тысяч школьников по трем направлениям: наука, спорт и искусство.

«Результат этой работы — ежегодные рекорды: в 2019 году у Подмосковья было 80 дипломов, а в этом году в 5,5 раза больше — 441 диплом. Уже три года подряд регион удерживает первое место по динамике роста и второе место по результатам», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Глава Подмосковья подчеркнул, что был рад познакомиться с будущими звездами науки и вручить награды их тренерам.

«Мы вами очень гордимся и желаем успешно поступить туда, куда вы хотите. Тем более, что олимпиадные 100 баллов за ЕГЭ у вас уже в кармане», — подытожил Воробьев.