Подмосковье привлекло 1,2 трлн рублей инвестиций благодаря соглашениям на ПМЭФ

За годы участия Подмосковья в Петербургском международном экономическом форуме регион привлет около 1,2 триллиона инвестиций. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Екатерина Зиновьева отметила, что показатели отражают совокупный объем вложений по всем соглашениям, которые были подписаны Подмосковьем на полях ПМЭФ за последние десять с лишним лет.

Она добавила, что на форуме регион заключает стратегически важные договоры, реализация которых заметно влияет на развитие Московской области. При этом около 80% заявленных на ПМЭФ проектов уже реализовали, а часть из них находится на стадии активного выполнения.