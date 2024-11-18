Подмосковье присоединилось к экомарафону по расчистке деревень от мусора

Свыше 1,2 тысячи волонтеров из 25 регионов России присоединились к всероссийскому экомарафону «Деревня», организованному Центром чистой природы. Среди активистов были и представители Подмосковья.

За 2,5 месяца участники экомарафона собрали две тысячи мешков мусора и провели 78 субботников по всей стране. За это время в Московской области в порядок привели деревню Осташково в Мытищах и Правдинский поселок Пушкинского района.

Отмечается, что следующий экомарафон состоится весной 2025 года.

«Наши акции — это огромный шаг к переходу на экологичный образ жизни, так как в процессе экомарафона мы рассказываем о вреде отходов, о необходимости их сортировки и переработки даже на удаленных территориях», — отметил основатель «Центра Чистой Природы 12-15» Александр Люкшин.