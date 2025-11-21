Подмосковье приняло участие в форуме городов-побратимов России и Белоруссии

Белоруссия — ведущий торгово-экономический партнер Подмосковья, отметила Екатерина Зиновьева.

«В общем объеме товарооборота между Россией и Беларусью на Подмосковье приходится 13%. А за первое полугодие этот показатель к аналогичному периоду прошлого года вырос на 33%. В границах СНГ Белоруссия — ключевой торгово-экономический партнер Московской области и второй по товарообороту региона в целом», — сказала Зиновьева.

Она добавила, что стороны активно укрепляют инвестиционное сотрудничество. Так, в апреле этого года в Воскресенске запустили завод компании «Белтелекабель». Там будут выпускать оптоволокна и кабеля, которые используют в сфере связи и транспорте. Компания входит в тройку крупнейших в СНГ в этой отрасли.

Подмосковье также реализует крупный инвестпроект с участием Белоруссии в сфере стойматериалов.