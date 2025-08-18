Подмосковье примет участие во всероссийском конкурсе благоустройства городов

Московская область в десятый раз примет участие во всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщили в Минблагоустройства региона.

«В Московской области находится 47 малых городов и 22 исторических поселения. Поэтому мы активно участвуем в президентском конкурсе каждый год. С 2018 года 46 наших проектов стали победителями конкурса, 37 из которых уже полностью реализованы. При разработке концепций для малых городов мы учитываем их историческое наследие», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

В конкурсе могут участвовать города с численностью населения до 300 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. По итогам заседания комиссии от Подмосковья на конкурс направили проекты из Яхромы, Клина, Коломны, Сергиева Посада, Видного, Люберец, Егорьевска, Истры и Краснознаменска. Среди них благоустройство площадей, набережных, улиц и общественных пространств, которые должны стать удобными для жителей и туристов. Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина.