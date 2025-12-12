Подмосковье примет участие в благотворительной акции «Елка желаний»

Всероссийская акция «Елка желаний» продлится до 31 мая 2026 года. Ее участники исполнят мечты детей в трудной жизненной ситуации. Традиционно акцию проведут и в Подмосковье.

Акция дарит ощущение новогоднего волшебства детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Желающие сделать доброе дело исполнят желание ребят от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, а также детям из малообеспеченных семей, сиротам и другим.

«Елка желаний» пройдет в 89 регионах России. В этом году ее расширят дополнительными форматами. Так, некоторым семьям помогут организовать праздничный стол и обеспечить качественный уход за питомцами. Кроме того, участники исполнят желание одиноких пожилых людей.

Подать заявку на участие семьи могут по ссылке.