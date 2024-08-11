Подмосковье примет еще 300 человек из Курской области

Более 300 человек, в том числе сироты и дети, которым требуется паллиативная помощь, едут в Подмосковье из Курской области. Их сопровождают фельдшеры, сотрудники Минсоцразвития и Госавтоинспекции региона.

Сейчас в Подмосковье из Дома ребенка Курской области везут 63 воспитанника. Их разместят в семейном центре «Преображение» в Егорьевске. А 21 ребенок, которым требуется паллиативная помощь, и их сопровождающих доставят в Подольскую детскую больницу.

Также пять автобусов доставят 196 матерей с детьми в подольский лагерь «Мечта» и пансионат «Сосновый бор» в Ступине. Для них уже подготовили комфортабельные номера с трехразовым питанием. При необходимости гости смогут обратиться к врачам, а также за психологической помощью.

Ранее в Подмосковье из Курска по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева уже доставили 424 человека. Их разместили в детских лагерях «Звонкие голоса» и «Горизонт» в Клину, «Родник» в Пушкино и «Добрый дом» в Егорьевске. Там организовали пункты временного размещения.

Вчера Андрей Воробьев навестил жителей Курской области в одном из пунктов временного размещения в Клину.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».