Подмосковье презентовало Центр содействия строительству на всероссийском форуме | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 17:50 Подмосковье презентовало Центр содействия строительству на всероссийском форуме Подмосковье презентовало возможности ЦСС на форуме «ГОСЗАКАЗ» Главгосстройнадзор МО

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Подмосковье презентовало возможности Центра содействия строительству, входящего в структуру Главгосстройнадзора на Всероссийском форуме «ГОСЗАКАЗ». Гости выставки познакомились с уникальными цифровыми инструментами, благодаря которым удалось сократить сроки выдачи разрешительной документации застройщикам региона.

Как пояснили в ведомстве, руководство ЦСС также рассказало участникам форума о новых подходах в сопровождении проектов строительства объектов нежилого назначения в Московской области.

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Исполняющий обязанности председателя Центра содействия строительству Захар Ястребков провел мастер-класс и рассказал, как застройщикам выйти к началу возведения объектов за шесть месяцев, а также анонсировал запуск личного кабинета застройщика, в котором будут отражены все этапы согласования необходимых документов.

ХIХ Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» проходит с 15 по 17 мая на территории Инновационного центра «Сколково».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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