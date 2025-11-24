Подмосковье презентовало HR-инновации в образовании на конференции в Москве

Вместе с коммерческим директором решения «Юнион» Максимом Корниенко она представила доклад о том, как цифровые инструменты, включая систему автоматизации рекрутмента от компании НОТА, помогают решать кадровые задачи в сфере образования Подмосковья. Выступающие отметили, что современные вызовы в HR требуют перехода от разрозненной информации о вакансиях к единой кадровой стратегии. Среди поднятых тем были сложности ручного подбора персонала в масштабной региональной системе образования, прогнозирование потребности в учителях и использование цифровых технологий для принятия управленческих решений.

На площадке также состоялся обмен опытом между специалистами из разных регионов и отраслей. Участники обсудили применение автоматизации и искусственного интеллекта не только в подборе, но и в адаптации и оценке сотрудников. Полученные предложения планируют использовать для развития HR-технологий в Московской области.