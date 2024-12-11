Подмосковье пресекло незаконный сброс 3 тыс кубометров мусора с января

Рейды по пресечению незаконного вывоза строительных отходов и грунтов регулярно проводятся в Подмосковье. Первые результаты этой работы за 2024 год подвели в Минэкологии Московской области.

С начала года в Подмосковье провели 50 совместных рейдов, проверили свыше 1300 грузовиков, из которых более 160 задержала полиция. В итоге предотвратили незаконный сброс более 3100 кубометров мусора.

С начала года вынесено 288 постановлений о штрафах за незаконный вывоз строительных отходов. Их сумма составила 4,6 миллиона рублей.

В Московской области налажено информационное взаимодействие между органами местного самоуправления и Минэкологии. За 2024 год направлено 175 постановлений о назначении административных наказаний в 30 городских округах.

Сделать акцент на сборе вторичного сырья призвал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Фракции, которые представляют интерес для комплексов по переработке отходов, нужно отбирать из общего объема ТКО как можно раньше — это важный шаг на пути реализации проекта экономики замкнутого цикла.