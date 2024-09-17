Подмосковье представит ЦФО на всероссийских водно-моторных соревнованиях

Всероссийский чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России начался в Волгограде. Центральный федеральный округ представляет команда Подмосковья.

В Волгоград приехали восемь команд-победителей ГИМС из разных федеральных округов России. ЦФО представляет сборная «50 регион» ГИМС Московской области. В состав вошли государственные инспекторы Евгений Алехин, Юлия Ефремова, Максим Владыкин и Никита Потапов, капитан — старший государственный инспектор Владимир Проскуряков

Участникам предстоит показать уровень теоретической подготовки, знание нормативно-правовой базы, умение оказывать доврачебную помощь пострадавшим на воде, навыки управления маломерными судами.

В прошлом году на чемпионате России, который проходил в Дагестане, сборная Московской области в том же составе стала второй.

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