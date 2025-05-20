Подмосковье представило товары на продуктовой выставке в Саудовской Аравии

Международная выставка продуктов питания и напитков Saudi Food Show 2025 прошла в Эр-Рияде. Свои товары на мероприятии представили шесть компаний из Московской области.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки региона отметили, что на коллективном стенде Подмосковья гости выставки смогли ознакомиться с ассортиментом производителей «Доктор Элис», «Чиллинтаун», «Фуд Революшн», «КФ „Кремлина“», «Промолюди» и «Магаданские морепродукты».

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности оказал компаниям финансовую помощь, покрывая расходы на аренду выставочных площадей, регистрационные сборы и оформление.

Saudi Food Show — одна из крупнейших мировых площадок для презентации новинок пищевой промышленности. В этом году на выставке собрались ведущие производители, дистрибьюторы и ретейлеры со всего мира. Подмосковные предприятия не только представили свою продукцию, но и провели переговоры с потенциальными партнерами.