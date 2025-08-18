Подмосковье представило товары на гастрономическом фестивале на ВДНХ

На ВДНХ с 14 по 24 августа проходит четвертый национальный гастрономический фестиваль «Вкусы России». В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона уточнили, что Московскую область представляют восемь производителей.

Компания «Акваферма Астапово» предлагает гостям рыбные деликатесы, «Частная Сыроварня № 1» и ИП главы К (Ф)Х Ляшенко С. Н. — сыры и молочную продукцию. Кроме того, посетители могут приобрести хлебобулочные изделия из Истры, уникальный кофе из желудей, созданные в Звенигороде, мясные деликатесы и сыры с «Аннушкиной фермы» в Можайске, медовые коврижки и безалкогольные напитки от компании «Монастырская трапеза» из Сергиева Посада, а также знаменитые лимонады от предприятия «Промолюди» в Ивантеевке.

Организаторы фестиваля подготовили насыщенную программу. Гостей ждут мастер-классы, кулинарные шоу и концерты. Для юных посетителей работает интерактивная площадка, на которой дети могут ознакомиться с современными сельскохозяйственными технологиями в игровой форме.

Полная программа мероприятий, график работы фестиваля и дополнительная информация доступны на официальном сайте.