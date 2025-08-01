Подмосковье представило павильон с ИИ-дизайном на фестивале «Таврида.АРТ»

Московская область представила один из самых технологичных и творческих павильонов на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ», который открылся сегодня в Крыму. Площадка региона объединила традиции и инновации в единое целое, сообщили в министерстве информации МО.

Павильон оформили в летних тонах в виде подмосковной дачи. Пол покрыли мягким зеленым материалом, похожим на траву. Главной фишкой площадки стало то, что весь ее дизайн и музыкальное оформление сгенерировала нейросеть.

«Наш павильон — это симбиоз традиций и прогресса. Мы показываем, что Московская область не только хранит культурное наследие, но и активно развивает новые технологии, давая молодежи возможности для творчества и роста», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Глава ведомства добавила, что на площадке региона царит атмосфера гостеприимства: всех гостей угощают холодными лимонадами и мороженым. Программа павильона тоже насыщенная. Утро здесь можно начать с йоги, потом посетить мастер-класс по росписи матрешек или создать собственный дизайн на шоппере или футболке. Также на площадке проходят практические занятия по основам первой помощи.

Напомним, что фестиваль «Таврида.АРТ» продлится три дня. За это время на его полях состоится свыше 300 мероприятий. В программе заявлены театральные постановки, музыкальные шоу, арт-шествие, кинопоказы, выставки, гастрономические дегустации, авторские экскурсии, лекции и мастер-классы. На пяти сценах выступят более 20 звездных и молодых исполнителей.

Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».