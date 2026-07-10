Подмосковье представило опыт цифровизации в АПК на форуме Data Day

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин посетил форум Data Day 2026 в Москве на площадке ВДНХ. Мероприятие было посвящено управлению данными, внедрению искусственного интеллекта и цифровых решений в бизнес-процессы.

В рамках форума состоялась панельная дискуссия «АПК 2026–2027: данные + ИИ, регулирование и новые правила игры». На ней министр поделился опытом цифровизации агропромышленного комплекса Подмосковья. Он отметил, что наибольший эффект от внедрения цифровых технологий наблюдается в секторах переработки и теплиц.

«Наиболее быстрый и ощутимый эффект цифровизация в Подмосковье сегодня дает в переработке и тепличном секторе — там, где технологии напрямую влияют на производственные процессы и экономику компаний», — подчеркнул Виталий Мосин.

По его словам, в Подмосковье работает более тысячи предприятий АПК. В этих сегментах любые решения — от автоматизации до аналитики и ИИ — практически сразу отражаются на результатах. В тепличном направлении также заметен рост: по итогам 2025 года регион занял первое место в России по валовому сбору овощей защищенного грунта.

В Минсельхозе Московской области добавили, что на предприятиях региона уже применяются роботизированные решения, системы искусственного интеллекта и автоматизации. Это помогает оптимизировать производственные процессы, снижать издержки и ускорять принятие управленческих решений. Также в Подмосковье ведется работа по интеграции информационных систем и сокращению избыточной отчетности для аграриев. Это позволяет формировать единую цифровую среду, в которой данные становятся инструментом управления как для государства, так и для агробизнеса.