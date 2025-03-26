Подмосковье представило опыт продвижения ЗОЖ на форуме в Туле

В Тульской области завершился одиннадцатый региональный этап II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России». На нем участники обсудили вопросы активного долголетия и местные потребности в формировании ЗОЖ. Подмосковье на мероприятии представил глава Чехова Михаил Собакин.
Среди основных направлений работы форума оказались разработка и внедрение стратегий ЗОЖ в муниципалитетах, обновление информационной политики, продвигающей спорт и профилактику заболеваний. Об этом сообщает Министерство территориальной политики Московской области.
Первый форум «Малая Родина — Сила России» прошел 15–16 января 2024 года в Москве. Его организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации президента России.
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