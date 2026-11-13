Подмосковье представило Минпромторгу опыт поддержки промышленной робототехники

В Московской области предприятия могут компенсировать часть расходов на строительство заводов по выпуску роботов и получить налоговые льготы при покупке оборудования для автоматизации. Регион представил действующие меры поддержки промышленной робототехники в рамках стажировки Минпромторга России, сообщили в областном Министерстве инвестиций, промышленности и науки.

Производителям робототехники доступна субсидия в размере 20% капитальных затрат на строительство завода при инвестициях от 150 миллионов рублей. По программе «Промаренда» компании могут арендовать производственные площади за один рубль за квадратный метр в год. Также предусмотрена компенсация до половины арендной платы на срок до 2,5 года.

Для предприятий, приобретающих промышленных и логистических роботов, действует инвестиционный налоговый вычет, позволяющий учесть до 90% расходов на оборудование. Кроме того, при вложениях от 50 миллионов рублей в роботизацию складов предусмотрено уменьшение налоговой базы по налогу на имущество.