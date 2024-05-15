Подмосковье представило инвестпроекты на выставке «ГОСЗАКАЗ» | 360°

15 мая 2024, 18:20
Подмосковье представило инвестпроекты на выставке «ГОСЗАКАЗ»
Подмосковье представило крупнейшие проекты на площадке XIX Всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». Программы направлены на создание технологического суверенитета страны.
Первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский рассказал об инвестициях в промышленность региона.
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По его словам, на территории Подмосковья реализуется сразу несколько проектов направленных на выпуск продукции общероссийского значения.
«Это, в частности, проекты в автомобилестроении, двигателестроении, станкостроении и другие. Всего же в сфере импортозамещения в Подмосковье заявлено более 280 инвестпроектов, суммарным объемом инвестиций — свыше 280 миллиардов рублей», — рассказал Подлипенский.
Среди проектов федерального значения он отметил развитие дизелестроения на базе «Коломенского завода», который входит в состав компании «Трансмашхолдинг». В создание новой линейки двигателей компания планирует инвестировать порядка 26 миллиардов рублей.
В ведомстве подчеркнули, что что инвестиционный блок правительства Московской области находится в прямом контакте с бизнесом для создания технологического суверенитета России.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
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