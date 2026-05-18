Подмосковье представило инновации в организации торгов на форуме «Госзаказ»

На XXI Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ» делегация Московской области поделилась опытом трансформации земельно-имущественных торгов. Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева представила новые подходы и инициативы по совершенствованию нормативно-правовой базы в этой сфере.

Основной акцент сделан на эффективном вовлечении недвижимости в хозяйственный оборот. Вместо стандартного «формального» цикла Московская область применяет комплексный подход, включающий обязательную инвентаризацию объектов, предпродажную подготовку и последующее сопровождение инвесторов.

«Цель торгов — не просто опубликовать лот, а вовлечь его в оборот с максимальным эффектом для региона и прозрачными условиями для граждан и бизнеса», — отметила Светлана Журавлева.

В регионе создана уникальная модель поддержки инвесторов в части строительства нежилых объектов. Центр содействия строительству при Правительстве Московской области позволяет застройщикам реализовывать свои проекты без лишней бюрократии. Цифровая экосистема АИС ЦСС автоматически создает цифровую дорожную карту для каждого проекта, а сотрудники ЦСС обращаются за всеми необходимыми согласованиями вместо заявителя.

Для реализации комплексного подхода активно внедряются инструменты на базе искусственного интеллекта. Определены три ключевые направления: экспертиза лота, проверка участников торгов и аналитика торгов.

Все предложения, поступившие от участников мероприятия, суммируются в концептуальном виде резолюции. Этот документ является основанием для поручения Правительству РФ по итогам форума-выставки «Госзаказ».