Подмосковье: повышение ЭКГ-рейтинга откроет доступ к господдержке

Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья сообщает, что подмосковные компании и индивидуальные предприниматели смогут получить приоритетную господдержку при повышении ЭКГ-рейтинга. Для этого им нужно пройти анкетирование и обновить свои данные.

ЭКГ-рейтинг — это индекс деловой репутации, оценивающий экологичность, социальную ответственность и финансовую надежность компаний и индивидуальных предпринимателей в России. Результаты публикуются на сайте.

Высокий индекс деловой репутации дает подмосковным компаниям и индивидуальным предпринимателям доступ к консультационной и информационной поддержке, содействию при реализации инвестиционных проектов и другим мерам приоритетной государственной поддержки.

Подробнее о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на инвестиционном портале Московской области.