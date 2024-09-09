Подмосковье поможет восстановить школу с 90-летней историей в Мариуполе

Уникальный образовательный объект восстанавливают в Ильичевском районе Мариуполя. Начальная школа 1936 года постройки пережила боевые действия в двух эпохах и остается одним из важных символов города.

В 2008 году в школе открыли музей, экспонаты которого чудом уцелели после боевых действий в 2022-м. Вскоре после этого приняли решение о полном восстановлении здания.

К этому дню строители уже заменили оконные блоки и ведут работы по обновлению систем отопления, водоснабжения и канализации. Продолжаются отделка, ремонт кровли и реставрация фасада. Все работы выполняются под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства», а ежедневный строительный контроль проводят специалисты «Управления технического надзора капитального ремонта» совместно с «РосКапСтрой».

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский отметил, что восстановление школы в Мариуполе — это важный шаг не только для города, но и для всей страны. Подмосковье ведет эту работу совместно с коллегами из других регионов.

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