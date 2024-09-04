Подмосковье помогло восстановить школу № 68 и детсад № 83 в Мариуполе

Учебные заведения вернули в работу силами строителей из Подмосковья. Они провели комплексный капитальный ремонт зданий, восстановили целостность конструкций, отремонтировали кровли и фасады, заменили все внутренние инженерные коммуникации, установили новое оборудование.

Школа № 68 сможет принять 870 учеников, а детский сад № 83 — 220.

«Восстановление и модернизация образовательных учреждений в Мариуполе и других городах ДНР и ЛНР — это не просто ремонт, это вклад в будущее, в развитие подрастающего поколения, их образование и комфорт. Мы гордимся результатами, которых удалось достичь благодаря слаженной работе наших специалистов», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Силами Подмосковья в Мариуполе капитально отремонтировали уже восемь школ и 11 детских садов, еще две школы восстановили в Макеевке. В ЛНР ремонт школы провели в Брянке. Сейчас завершается восстановление детского сада в Рубежном.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи эвакуированным из Курска.

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