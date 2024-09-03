Подмосковье помогло восстановить еще один жилой дом в Мариуполе

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Еще один многоквартирный жилой дом восстановили в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

Двухэтажное здание получило повреждения от осколков снарядов и требовало серьезных восстановительных работ. Часть кровли отсутствовала, конструкции здания нуждались в ремонте.

Фото: Министерство ЖКХ Московской области
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Фото: Министерство ЖКХ Московской области
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Фото: Министерство ЖКХ Московской области
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Строители начали приводить дом в порядок осенью 2022 года. Провели ремонт и укрепление поврежденного конструктива, восстановили кровлю, заменили системы центрального отопления, газоснабжения и электроснабжения. В доме установили новые пластиковые окна, выполнили работы по внутренней отделке подъездов.

Качество и безопасность ремонта обеспечивали эксперты компании «УТНКР», подведомственной Министерству ЖКХ Московской области, в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой».

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