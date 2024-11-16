Власти Подмосковья открыты к опыту коллег из других регионов, заявила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она выступила на втором съезде министров экономического развития субъектов России, который состоялся в Красногорске.

Участниками съезда стали более 300 человек. Инвестиционный блок правительства Подмосковья представил инструменты и механизмы по поддержке инвесторов, которые успешно внедряют в регионе. Особый интерес вызвала система сопровождения инвестпроектов АИС «Инвестор».

«Важно, что участие в таких мероприятиях позволяет нам сформировать межрегиональные инвестиционные команды. Мы готовы делиться своими наработками, а также открыты и к опыту коллег из других регионов», — отметила Зиновьева.

Губернатор Андрей Воробьев заявил о плотной работе с главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым и всей командой министерства. Для Московской области важно обсуждать направления работы, приносящей результаты. Речь идет о создании особых экономических зон, индустриальных парков и реализации других проектов.

«Сегодня мы понимаем, что привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на всё готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить своё производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате „Лайт Индастриал“», — отметил глава региона.

Индустриальные парки и особые экономические зоны создают благодаря федеральной поддержке. В Московской области больше всего в России ОЭЗ - их пять («Дубна», «Ступино Квадрат», «Кашира», «Исток» во Фрязине, «Максимиха» в Домодедове). Крупнейшая по числу резидентов в стране ОЭЗ, "Дубна" работает 18 лет, инвестиции в ее создание составили более 17 миллиардов рублей.