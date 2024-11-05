Подмосковье показало позитивную динамику социально-экономического развития

Индекс промышленного производства в Подмосковье за девять месяцев 2024 года составил 110,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Обрабатывающая промышленность показала особенно значимый рост — 11,3%.

Положительная динамика наблюдается практически во всех секторах обрабатывающей промышленности. Наиболее заметный рост демонстрирует производство металлических изделий, увеличившееся на 53,6% и составившее 17,1% общего объема отгрузки в данной отрасли. Металлургия также ощутила значительный прирост — 47,8%, в то время как производство резиновых и пластиковых изделий увеличилось на 23,7%, а лекарственных средств — на 20%.

За три квартала 2024 года в Подмосковье введено 9,4 миллиона квадратных метров жилья, что на 3,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Индекс физического объема строительных работ составил 98%.

Оборот розничной торговли показал рост на 9,6%, составив 3,2 триллиона рублей, в то время как оборот оптовой торговли увеличился на 11,9% до 9,6 триллиона рублей. Объем платных услуг населению вырос на 4,1%, достигнув 0,7 триллиона рублей.

За период с января по август средняя заработная плата составила 93,6 тысячи рублей, что соответствует 119,6% к уровню аналогичного периода 2023 года.